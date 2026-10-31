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31.10.2026 18:00:38
So stuften die Analysten die AUMOVIO-Aktie im vergangenen Monat ein
Im vergangenen Oktober haben 5 Experten die Aktie von AUMOVIO wie folgt eingeschätzt.
4 Analysten empfehlen die AUMOVIO-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 51,46 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 17,76 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der AUMOVIO-Aktie von 33,70 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|44,00 EUR
|30,56
|09.10.2026
|Deutsche Bank AG
|55,00 EUR
|63,20
|06.10.2026
|Bernstein Research
|54,00 EUR
|60,24
|05.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|62,00 EUR
|83,98
|05.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|42,30 EUR
|25,52
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|AUMOVIO Hold
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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