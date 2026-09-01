AMD Aktie 903491 / US0079031078
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktien-Prognosen
|
01.09.2026 11:00:38
So stuften die Analysten die AMD-Aktie im vergangenen Monat ein
Analysten haben im abgelaufenen Monat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie unter die Lupe genommen.
Im August 2026 haben 16 Experten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie analysiert.
11 Analysten empfehlen die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von AMD (Advanced Micro Devices) mit Halten ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für AMD (Advanced Micro Devices) ein Kursziel von 608,81 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 138,09 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 470,72 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|550,00 USD
|16,84
|06.08.2026
|RBC Capital Markets
|540,00 USD
|14,72
|06.08.2026
|UBS AG
|730,00 USD
|55,08
|05.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2026
|Bernstein Research
|650,00 USD
|38,09
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|650,00 USD
|38,09
|05.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
01.09.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) verliert am Abend (finanzen.ch)
|
01.09.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
30.08.26
|Chip-Giganten im Check: Darum setzt die Börse vor dem Herbst eher auf AMD als auf Intel (finanzen.ch)
|
26.08.26
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AMD Buy
|UBS AG
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
AMD am 01.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt hingegen. An den Märkten in Asien geht es am Mittwoch nach unten.