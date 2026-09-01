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AMD Aktie 903491 / US0079031078

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Aktien-Prognosen 01.09.2026 11:00:38

So stuften die Analysten die AMD-Aktie im vergangenen Monat ein

So stuften die Analysten die AMD-Aktie im vergangenen Monat ein

Analysten haben im abgelaufenen Monat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie unter die Lupe genommen.

AMD
371.28 CHF -0.89%
Kaufen Verkaufen

Im August 2026 haben 16 Experten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie analysiert.

11 Analysten empfehlen die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von AMD (Advanced Micro Devices) mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für AMD (Advanced Micro Devices) ein Kursziel von 608,81 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 138,09 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 470,72 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.550,00 USD16,8406.08.2026
RBC Capital Markets540,00 USD14,7206.08.2026
UBS AG730,00 USD55,0805.08.2026
DZ BANK--05.08.2026
Bernstein Research650,00 USD38,0905.08.2026
Jefferies & Company Inc.650,00 USD38,0905.08.2026

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3427 19.03.2027 155880698
Long 12.3603 19.03.2027 156468405
Long 41.201 18.12.2026 157532641
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9964 12.30 156742316
Long 9.3876 8.52 156740956
Long 20.0437 2.77 158678862
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.2973 13.90 158786575
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -17.58 149415741
Long 10 -7.28 158687667
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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06.08.26 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 AMD Buy UBS AG
05.08.26 AMD Kaufen DZ BANK
05.08.26 AMD Outperform Bernstein Research
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✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’904.73 19.98 SXBVXU
Short 15’227.22 13.74 SDBWJU
Short 15’793.50 8.87 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’295.99 02.09.2026 10:26:32
Long 13’758.98 19.84 S2B93U
Long 13’450.01 13.94 SHB7NU
Long 12’857.59 8.87 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

AMD am 01.09.2026

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