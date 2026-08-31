So stuften die Analysten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im vergangenen Monat ein

Im August 2026 haben 16 Experten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie analysiert.

11 Analysten empfehlen die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von AMD (Advanced Micro Devices) mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für AMD (Advanced Micro Devices) ein Kursziel von 608,81 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 138,09 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 470,72 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 550,00 USD 16,84 06.08.2026 RBC Capital Markets 540,00 USD 14,72 06.08.2026 UBS AG 730,00 USD 55,08 05.08.2026 DZ BANK - - 05.08.2026 Bernstein Research 650,00 USD 38,09 05.08.2026 Jefferies & Company Inc. 650,00 USD 38,09 05.08.2026

Redaktion finanzen.ch