AMD Aktie 903491 / US0079031078
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31.08.2026 22:30:38
So stuften die Analysten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im vergangenen Monat ein
Analysten haben im abgelaufenen Monat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie unter die Lupe genommen.
Im August 2026 haben 16 Experten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie analysiert.
11 Analysten empfehlen die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von AMD (Advanced Micro Devices) mit Halten ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für AMD (Advanced Micro Devices) ein Kursziel von 608,81 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 138,09 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 470,72 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|550,00 USD
|16,84
|06.08.2026
|RBC Capital Markets
|540,00 USD
|14,72
|06.08.2026
|UBS AG
|730,00 USD
|55,08
|05.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2026
|Bernstein Research
|650,00 USD
|38,09
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|650,00 USD
|38,09
|05.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AMD Buy
|UBS AG
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
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