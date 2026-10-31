So schätzen die Analysten die Zukunft der Ströer SE-Aktie ein

Im Oktober 2026 haben 2 Experten die Ströer SE-Aktie analysiert.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 44,75 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Ströer SE auf 38,26 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 52,00 EUR 35,91 09.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 37,50 EUR -1,99 02.10.2026

Redaktion Finanzen.net