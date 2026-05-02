Rheinmetall Aktie 4884668 / US76206K1079
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02.05.2026 11:47:00
So schätzen die Analysten die Zukunft der Rheinmetall-Aktie ein
Die Bewertungen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie im Überblick.
Rheinmetall
271.00 EUR 1.50%
Die Rheinmetall-Aktie wurde im April 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.
8 Experten stufen die Rheinmetall-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 2.144,38 EUR beziffert, während der aktuelle Rheinmetall-Kurs an der Börse XETRA bei 1.355,80 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|2.130,00 EUR
|57,10
|29.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|2.220,00 EUR
|63,74
|21.04.2026
|Bernstein Research
|2.050,00 EUR
|51,20
|20.04.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|2.100,00 EUR
|54,89
|20.04.2026
|Deutsche Bank AG
|2.100,00 EUR
|54,89
|15.04.2026
|Barclays Capital
|2.125,00 EUR
|56,73
|15.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|2.130,00 EUR
|57,10
|07.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|2.300,00 EUR
|69,64
|01.04.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
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