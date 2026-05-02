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Aktien-Prognosen 02.05.2026 11:47:00

So schätzen die Analysten die Zukunft der Rheinmetall-Aktie ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der Rheinmetall-Aktie ein

Die Bewertungen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie im Überblick.

Rheinmetall
271.00 EUR 1.50%
Kaufen Verkaufen

Die Rheinmetall-Aktie wurde im April 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.

8 Experten stufen die Rheinmetall-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 2.144,38 EUR beziffert, während der aktuelle Rheinmetall-Kurs an der Börse XETRA bei 1.355,80 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.2.130,00 EUR57,1029.04.2026
Jefferies & Company Inc.2.220,00 EUR63,7421.04.2026
Bernstein Research2.050,00 EUR51,2020.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)2.100,00 EUR54,8920.04.2026
Deutsche Bank AG2.100,00 EUR54,8915.04.2026
Barclays Capital2.125,00 EUR56,7315.04.2026
JP Morgan Chase & Co.2.130,00 EUR57,1007.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.2.300,00 EUR69,6401.04.2026

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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