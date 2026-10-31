So schätzen die Analysten die Zukunft der OHB SE-Aktie ein

3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur OHB SE-Aktie veröffentlicht.

3 Analysten empfehlen die OHB SE-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 332,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 108,00 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der OHB SE-Aktie von 224,00 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 280,00 EUR 25,00 29.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 358,00 EUR 59,82 27.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 358,00 EUR 59,82 12.10.2026

Redaktion Finanzen.net