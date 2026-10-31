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31.10.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der OHB SE-Aktie ein
3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur OHB SE-Aktie veröffentlicht.
3 Analysten empfehlen die OHB SE-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 332,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 108,00 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der OHB SE-Aktie von 224,00 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|280,00 EUR
|25,00
|29.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|358,00 EUR
|59,82
|27.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|358,00 EUR
|59,82
|12.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu OHB SE
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|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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