So schätzen die Analysten die Zukunft der NORMA Group SE-Aktie ein

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der NORMA Group SE-Aktie abgegeben.

1 Analyst empfiehlt die NORMA Group SE-Aktie mit Kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von NORMA Group SE mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 19,80 EUR für die NORMA Group SE-Aktie, was einem Abschlag von 0,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 20,00 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 20,40 EUR 2,00 20.08.2026 DZ BANK - - 12.08.2026 Deutsche Bank AG 17,00 EUR -15,00 12.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 22,00 EUR 10,00 12.08.2026

Redaktion finanzen.ch