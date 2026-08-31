NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der NORMA Group SE-Aktie ein
Was Experten für die NORMA Group SE-Aktie in Aussicht stellen.
Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der NORMA Group SE-Aktie abgegeben.
1 Analyst empfiehlt die NORMA Group SE-Aktie mit Kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von NORMA Group SE mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 19,80 EUR für die NORMA Group SE-Aktie, was einem Abschlag von 0,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 20,00 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|20,40 EUR
|2,00
|20.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2026
|Deutsche Bank AG
|17,00 EUR
|-15,00
|12.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22,00 EUR
|10,00
|12.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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