So schätzen die Analysten die Zukunft der Mercedes-Benz-Aktie ein

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde im April 2026 von 18 Analysten analysiert.

5 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Kaufen, 13 Analysten stufen die Anteilsscheine von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 61,67 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, was einem Anstieg von 12,08 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 49,59 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 60,00 EUR 21,00 30.04.2026 Bernstein Research 61,00 EUR 23,02 30.04.2026 RBC Capital Markets 56,00 EUR 12,94 29.04.2026 UBS AG 57,00 EUR 14,95 29.04.2026 Jefferies & Company Inc. 60,00 EUR 21,00 29.04.2026 Bernstein Research 61,00 EUR 23,02 29.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 66,00 EUR 33,10 29.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 70,00 EUR 41,17 29.04.2026 RBC Capital Markets 56,00 EUR 12,94 22.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 66,00 EUR 33,10 16.04.2026 Deutsche Bank AG 74,00 EUR 49,24 15.04.2026 Deutsche Bank AG 74,00 EUR 49,24 14.04.2026 Bernstein Research 61,00 EUR 23,02 14.04.2026 Barclays Capital 55,00 EUR 10,92 14.04.2026 Jefferies & Company Inc. 60,00 EUR 21,00 14.04.2026 RBC Capital Markets 56,00 EUR 12,94 13.04.2026 UBS AG 57,00 EUR 14,95 09.04.2026 Jefferies & Company Inc. 60,00 EUR 21,00 07.04.2026

Redaktion finanzen.ch