Daimler Aktie 35276862 / US2338252073
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Experteneinschätzungen
|
02.05.2026 12:18:00
So schätzen die Analysten die Zukunft der Mercedes-Benz-Aktie ein
Experten haben im abgelaufenen Monat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unter die Lupe genommen.
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde im April 2026 von 18 Analysten analysiert.
5 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Kaufen, 13 Analysten stufen die Anteilsscheine von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 61,67 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, was einem Anstieg von 12,08 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 49,59 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|60,00 EUR
|21,00
|30.04.2026
|Bernstein Research
|61,00 EUR
|23,02
|30.04.2026
|RBC Capital Markets
|56,00 EUR
|12,94
|29.04.2026
|UBS AG
|57,00 EUR
|14,95
|29.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|21,00
|29.04.2026
|Bernstein Research
|61,00 EUR
|23,02
|29.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|66,00 EUR
|33,10
|29.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|70,00 EUR
|41,17
|29.04.2026
|RBC Capital Markets
|56,00 EUR
|12,94
|22.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|66,00 EUR
|33,10
|16.04.2026
|Deutsche Bank AG
|74,00 EUR
|49,24
|15.04.2026
|Deutsche Bank AG
|74,00 EUR
|49,24
|14.04.2026
|Bernstein Research
|61,00 EUR
|23,02
|14.04.2026
|Barclays Capital
|55,00 EUR
|10,92
|14.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|21,00
|14.04.2026
|RBC Capital Markets
|56,00 EUR
|12,94
|13.04.2026
|UBS AG
|57,00 EUR
|14,95
|09.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|21,00
|07.04.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|
28.04.26
|Ausblick: Daimler stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Daimler stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
10.04.26
|Daimler Truck-Aktie leichter: Rückgänge bei Bussen und Nordamerika drücken Zahlen (Dow Jones)
|
31.03.26
|Aktien von Toyota, Daimler Truck und Volvo im Fokus: Brennstoffzellen-Kooperation wird ausgebaut - Daimler Truck plant neues Werk in Tschechien (finanzen.ch)
|
25.03.26
|Daimler-Truck-Aktie stark: Personalvorstand geht - Nachfolgerin steht fest (Dow Jones)
|
16.03.26
|Daimler Truck-Aktie unter Druck: Aktienrückkaufprogramm startet Montag (Dow Jones)
|
11.02.26
|Ausblick: Daimler verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Daimler gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)