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Experteneinschätzungen 02.05.2026 12:18:00

So schätzen die Analysten die Zukunft der Mercedes-Benz-Aktie ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der Mercedes-Benz-Aktie ein

Experten haben im abgelaufenen Monat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unter die Lupe genommen.

Daimler
12.50 EUR 4.17%
Kaufen Verkaufen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde im April 2026 von 18 Analysten analysiert.

5 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Kaufen, 13 Analysten stufen die Anteilsscheine von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 61,67 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, was einem Anstieg von 12,08 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 49,59 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)60,00 EUR21,0030.04.2026
Bernstein Research61,00 EUR23,0230.04.2026
RBC Capital Markets56,00 EUR12,9429.04.2026
UBS AG57,00 EUR14,9529.04.2026
Jefferies & Company Inc.60,00 EUR21,0029.04.2026
Bernstein Research61,00 EUR23,0229.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.66,00 EUR33,1029.04.2026
JP Morgan Chase & Co.70,00 EUR41,1729.04.2026
RBC Capital Markets56,00 EUR12,9422.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.66,00 EUR33,1016.04.2026
Deutsche Bank AG74,00 EUR49,2415.04.2026
Deutsche Bank AG74,00 EUR49,2414.04.2026
Bernstein Research61,00 EUR23,0214.04.2026
Barclays Capital55,00 EUR10,9214.04.2026
Jefferies & Company Inc.60,00 EUR21,0014.04.2026
RBC Capital Markets56,00 EUR12,9413.04.2026
UBS AG57,00 EUR14,9509.04.2026
Jefferies & Company Inc.60,00 EUR21,0007.04.2026

Redaktion finanzen.ch

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