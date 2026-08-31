HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der HelloFresh-Aktie ein
Die jüngsten Expertenmeinungen zur HelloFresh-Aktie im Überblick.
9 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu HelloFresh veröffentlicht.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 4,883 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 2,13 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der HelloFresh-Aktie von 2,756 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|21.08.2026
|Deutsche Bank AG
|3,50 EUR
|27,00
|21.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|3,30 EUR
|19,74
|18.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|9,00 EUR
|226,56
|17.08.2026
|Deutsche Bank AG
|5,00 EUR
|81,42
|14.08.2026
|UBS AG
|3,60 EUR
|30,62
|14.08.2026
|Barclays Capital
|3,10 EUR
|12,48
|14.08.2026
|UBS AG
|4,70 EUR
|70,54
|13.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|3,40 EUR
|23,37
|13.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|8,35 EUR
|202,98
|13.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|21.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
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|UBS AG
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
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