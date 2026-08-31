So schätzen die Analysten die Zukunft der HelloFresh-Aktie ein

9 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu HelloFresh veröffentlicht.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 4,883 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 2,13 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der HelloFresh-Aktie von 2,756 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 21.08.2026 Deutsche Bank AG 3,50 EUR 27,00 21.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 3,30 EUR 19,74 18.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 9,00 EUR 226,56 17.08.2026 Deutsche Bank AG 5,00 EUR 81,42 14.08.2026 UBS AG 3,60 EUR 30,62 14.08.2026 Barclays Capital 3,10 EUR 12,48 14.08.2026 UBS AG 4,70 EUR 70,54 13.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 3,40 EUR 23,37 13.08.2026 Jefferies & Company Inc. 8,35 EUR 202,98 13.08.2026

Redaktion finanzen.ch