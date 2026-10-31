So schätzen die Analysten die Zukunft der Hannover Rück-Aktie ein

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der Hannover Rück-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen das Halten der Hannover Rück-Aktie, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 265,33 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Hannover Rück auf 290,00 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 246,00 EUR -15,17 23.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 270,00 EUR -6,90 20.10.2026 RBC Capital Markets 280,00 EUR -3,45 20.10.2026

Redaktion Finanzen.net