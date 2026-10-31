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|
31.10.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der Hannover Rück-Aktie ein
Die Bewertungen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie im Überblick.
Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der Hannover Rück-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen das Halten der Hannover Rück-Aktie, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 265,33 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Hannover Rück auf 290,00 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|246,00 EUR
|-15,17
|23.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|270,00 EUR
|-6,90
|20.10.2026
|RBC Capital Markets
|280,00 EUR
|-3,45
|20.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
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|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
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|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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