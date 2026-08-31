So schätzen die Analysten die Zukunft der GSK-Aktie ein

6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu GSK veröffentlicht.

2 Experten stufen die GSK-Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 22,02 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von GSK auf 18,54 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 20,00 GBP 7,90 25.08.2026 Deutsche Bank AG 20,00 GBP 7,90 19.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 20,00 GBP 7,90 17.08.2026 Jefferies & Company Inc. 25,00 GBP 34,88 11.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -8,28 04.08.2026 Bernstein Research 30,10 GBP 62,40 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch