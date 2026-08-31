GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der GSK-Aktie ein
6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu GSK veröffentlicht.
2 Experten stufen die GSK-Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 22,02 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von GSK auf 18,54 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|20,00 GBP
|7,90
|25.08.2026
|Deutsche Bank AG
|20,00 GBP
|7,90
|19.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20,00 GBP
|7,90
|17.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 GBP
|34,88
|11.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-8,28
|04.08.2026
|Bernstein Research
|30,10 GBP
|62,40
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
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|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|GSK Underweight
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|GSK Buy
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|Bernstein Research
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|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|GSK Buy
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|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
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|Deutsche Bank AG
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