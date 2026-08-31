So schätzen die Analysten die Zukunft der Gesco-Aktie ein

Die Gesco-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten analysiert.

2 Experten raten die Gesco-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 28,75 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 14,50 EUR zum aktuellen TGT-Kurs der Gesco-Aktie von 14,25 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum GSC Research GmbH 28,50 EUR 100,00 20.08.2026 SMC Research 29,00 EUR 103,51 14.08.2026

Redaktion finanzen.ch