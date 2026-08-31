Gesco Aktie 13790258 / DE000A1K0201
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der Gesco-Aktie ein
Die Gesco-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten analysiert.
2 Experten raten die Gesco-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 28,75 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 14,50 EUR zum aktuellen TGT-Kurs der Gesco-Aktie von 14,25 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|GSC Research GmbH
|28,50 EUR
|100,00
|20.08.2026
|SMC Research
|29,00 EUR
|103,51
|14.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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