Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der Elmos Semiconductor-Aktie ein
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Elmos Semiconductor-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen die Elmos Semiconductor-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 212,50 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 81,10 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Elmos Semiconductor-Aktie von 131,40 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|215,00 EUR
|63,62
|05.08.2026
|Warburg Research
|210,00 EUR
|59,82
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
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|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
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|Warburg Research
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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