So schätzen die Analysten die Zukunft der Elmos Semiconductor-Aktie ein

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Elmos Semiconductor-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die Elmos Semiconductor-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 212,50 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 81,10 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Elmos Semiconductor-Aktie von 131,40 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 215,00 EUR 63,62 05.08.2026 Warburg Research 210,00 EUR 59,82 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch