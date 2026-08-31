CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der CEWE Stiftung-Aktie ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die CEWE Stiftung-Aktie in den Fokus genommen.
Im August 2026 haben 2 Experten die CEWE Stiftung-Aktie analysiert.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 142,00 EUR, was einem Anstieg von 36,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der CEWE Stiftung-Aktie von 105,60 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|158,00 EUR
|49,62
|13.08.2026
|Baader Bank
|126,00 EUR
|19,32
|13.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Warburg Research
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|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
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|CEWE Stiftung Buy
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