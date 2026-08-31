So schätzen die Analysten die Zukunft der CEWE Stiftung-Aktie ein

Im August 2026 haben 2 Experten die CEWE Stiftung-Aktie analysiert.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 142,00 EUR, was einem Anstieg von 36,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der CEWE Stiftung-Aktie von 105,60 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 158,00 EUR 49,62 13.08.2026 Baader Bank 126,00 EUR 19,32 13.08.2026

Redaktion finanzen.ch