So schätzen die Analysten die Zukunft der Carl Zeiss Meditec-Aktie ein

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde im August 2026 von 11 Experten analysiert.

8 Experten raten, die Aktie zu halten, 3 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 25,59 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Carl Zeiss Meditec auf 32,14 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 28,00 EUR -12,88 19.08.2026 DZ BANK - - 13.08.2026 Deutsche Bank AG 26,00 EUR -19,10 12.08.2026 Barclays Capital 27,00 EUR -15,99 11.08.2026 UBS AG 22,60 EUR -29,68 11.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 27,00 EUR -15,99 10.08.2026 Deutsche Bank AG 28,00 EUR -12,88 07.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 18,10 EUR -43,68 07.08.2026 UBS AG 25,00 EUR -22,22 06.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 21,70 EUR -32,48 06.08.2026 RBC Capital Markets 32,00 EUR -0,44 06.08.2026 Bernstein Research 26,10 EUR -18,79 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch