Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der Carl Zeiss Meditec-Aktie ein
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Carl Zeiss Meditec-Aktie unter die Lupe genommen.
Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde im August 2026 von 11 Experten analysiert.
8 Experten raten, die Aktie zu halten, 3 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 25,59 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Carl Zeiss Meditec auf 32,14 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28,00 EUR
|-12,88
|19.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2026
|Deutsche Bank AG
|26,00 EUR
|-19,10
|12.08.2026
|Barclays Capital
|27,00 EUR
|-15,99
|11.08.2026
|UBS AG
|22,60 EUR
|-29,68
|11.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|27,00 EUR
|-15,99
|10.08.2026
|Deutsche Bank AG
|28,00 EUR
|-12,88
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,10 EUR
|-43,68
|07.08.2026
|UBS AG
|25,00 EUR
|-22,22
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|21,70 EUR
|-32,48
|06.08.2026
|RBC Capital Markets
|32,00 EUR
|-0,44
|06.08.2026
|Bernstein Research
|26,10 EUR
|-18,79
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
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|Carl Zeiss Meditec Halten
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|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
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|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|10.08.26
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