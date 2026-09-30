So schätzen die Analysten die Zukunft der arGEN-X-Aktie ein

arGEN-X Experten haben ihre Einschätzung der arGEN-X-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die arGEN-X-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.041,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 192,60 EUR zum aktuellen EBR-Kurs der arGEN-X-Aktie von 848,40 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 982,00 EUR 15,75 25.09.2026 Jefferies & Company Inc. - - 15.09.2026 Barclays Capital 1.100,00 EUR 29,66 08.09.2026 Jefferies & Company Inc. - - 03.09.2026

Redaktion finanzen.ch