arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
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30.09.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der arGEN-X-Aktie ein
arGEN-X Experten haben ihre Einschätzung der arGEN-X-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen die arGEN-X-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.041,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 192,60 EUR zum aktuellen EBR-Kurs der arGEN-X-Aktie von 848,40 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|982,00 EUR
|15,75
|25.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|15.09.2026
|Barclays Capital
|1.100,00 EUR
|29,66
|08.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|03.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
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|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
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|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|25.09.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
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|UBS AG
|25.09.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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