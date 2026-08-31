So schätzen die Analysten die Zukunft der adidas-Aktie ein

Im August 2026 haben 4 Experten die adidas-Aktie analysiert.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von adidas mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 189,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 37,60 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der adidas-Aktie von 151,40 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 230,00 EUR 51,92 21.08.2026 RBC Capital Markets - - 19.08.2026 UBS AG 173,00 EUR 14,27 14.08.2026 UBS AG 173,00 EUR 14,27 04.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 180,00 EUR 18,89 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch