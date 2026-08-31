adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Monats-Einstufungen
|
31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der adidas-Aktie ein
Was Experten für die adidas-Aktie in Aussicht stellen.
Im August 2026 haben 4 Experten die adidas-Aktie analysiert.
1 Experte sieht das Papier als Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von adidas mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 189,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 37,60 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der adidas-Aktie von 151,40 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|230,00 EUR
|51,92
|21.08.2026
|RBC Capital Markets
|-
|-
|19.08.2026
|UBS AG
|173,00 EUR
|14,27
|14.08.2026
|UBS AG
|173,00 EUR
|14,27
|04.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|180,00 EUR
|18,89
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
17:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
16:29
|adidas Aktie News: adidas am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|STOXX-Handel So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: DAX schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Montagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag kaum verändert (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: US-Börsen leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.