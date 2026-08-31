VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie im August 2026 ein
3 Analysten gaben ihre Einschätzung der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie preis.
2 Experten stufen die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von VERBIO Vereinigte BioEnergie mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 40,00 EUR für die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie, was einem Anstieg von 8,88 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 31,12 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|42,00 EUR
|34,96
|14.08.2026
|Deutsche Bank AG
|42,00 EUR
|34,96
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|36,00 EUR
|15,68
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
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|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
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