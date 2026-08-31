So schätzen die Analysten die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie im August 2026 ein

3 Analysten gaben ihre Einschätzung der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie preis.

2 Experten stufen die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von VERBIO Vereinigte BioEnergie mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 40,00 EUR für die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie, was einem Anstieg von 8,88 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 31,12 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 42,00 EUR 34,96 14.08.2026 Deutsche Bank AG 42,00 EUR 34,96 05.08.2026 Jefferies & Company Inc. 36,00 EUR 15,68 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch