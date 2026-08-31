Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Talanx-Aktie im August 2026 ein
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Talanx-Aktie.
3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Talanx veröffentlicht.
3 Experten raten die Talanx-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 143,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Talanx auf 125,20 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|141,00 EUR
|12,62
|17.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|163,00 EUR
|30,19
|17.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|14.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|125,00 EUR
|-0,16
|14.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Talanx Buy
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|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|DZ BANK
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|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Talanx Halten
|DZ BANK
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
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|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Talanx Halten
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