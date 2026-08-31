So schätzen die Analysten die Talanx-Aktie im August 2026 ein

3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Talanx veröffentlicht.

3 Experten raten die Talanx-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 143,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Talanx auf 125,20 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 141,00 EUR 12,62 17.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 163,00 EUR 30,19 17.08.2026 DZ BANK - - 14.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 125,00 EUR -0,16 14.08.2026

Redaktion finanzen.ch