So schätzen die Analysten die Siltronic-Aktie im August 2026 ein

Die Siltronic-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten analysiert.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Siltronic ein Kursziel von 97,50 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 18,50 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 79,00 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 90,00 EUR 13,92 03.08.2026 UBS AG 105,00 EUR 32,91 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch