Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Siltronic-Aktie im August 2026 ein
So haben Experten die Siltronic-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Die Siltronic-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten analysiert.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Siltronic ein Kursziel von 97,50 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 18,50 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 79,00 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|90,00 EUR
|13,92
|03.08.2026
|UBS AG
|105,00 EUR
|32,91
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|DZ BANK
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|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
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