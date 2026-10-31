So schätzen die Analysten die Scout24-Aktie im Oktober 2026 ein

Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Analyse der Scout24-Aktie abgegeben.

5 Experten empfehlen die Scout24-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 109,40 EUR für die Scout24-Aktie, was einem Anstieg von 24,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 85,00 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 90,00 EUR 5,88 21.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 140,00 EUR 64,71 12.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 101,00 EUR 18,82 09.10.2026 Bernstein Research 90,00 EUR 5,88 02.10.2026 Deutsche Bank AG 126,00 EUR 48,24 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net