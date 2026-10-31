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31.10.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Scout24-Aktie im Oktober 2026 ein
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Scout24-Aktie im vergangenen Monat.
Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Analyse der Scout24-Aktie abgegeben.
5 Experten empfehlen die Scout24-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 109,40 EUR für die Scout24-Aktie, was einem Anstieg von 24,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 85,00 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|90,00 EUR
|5,88
|21.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|140,00 EUR
|64,71
|12.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|101,00 EUR
|18,82
|09.10.2026
|Bernstein Research
|90,00 EUR
|5,88
|02.10.2026
|Deutsche Bank AG
|126,00 EUR
|48,24
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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