SAP Aktie 42290 / US8030542042
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06.05.2026 19:23:00
So schätzen die Analysten die SAP-Aktie im April 2026 ein
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur SAP SE-Aktie im Überblick.
16 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu SAP SE veröffentlicht.
13 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 210,63 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 65,13 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SAP SE-Aktie von 145,50 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|220,00 EUR
|51,20
|29.04.2026
|UBS AG
|205,00 EUR
|40,89
|29.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|230,00 EUR
|58,08
|27.04.2026
|Barclays Capital
|220,00 EUR
|51,20
|27.04.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|215,00 EUR
|47,77
|27.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.04.2026
|Barclays Capital
|220,00 EUR
|51,20
|24.04.2026
|Deutsche Bank AG
|200,00 EUR
|37,46
|24.04.2026
|UBS AG
|205,00 EUR
|40,89
|24.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|260,00 EUR
|78,69
|24.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|175,00 EUR
|20,27
|24.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|230,00 EUR
|58,08
|24.04.2026
|Deutsche Bank AG
|200,00 EUR
|37,46
|20.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|175,00 EUR
|20,27
|20.04.2026
|Barclays Capital
|220,00 EUR
|51,20
|14.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|13.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|175,00 EUR
|20,27
|09.04.2026
|Barclays Capital
|220,00 EUR
|51,20
|02.04.2026
Redaktion finanzen.ch
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