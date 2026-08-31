So schätzen die Analysten die Salzgitter-Aktie im August 2026 ein

Die Salzgitter-Aktie wurde im August 2026 von 5 Analysten analysiert.

4 Experten raten die Salzgitter-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 62,80 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 5,90 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Salzgitter-Aktie von 56,90 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 64,00 EUR 12,48 13.08.2026 UBS AG 56,00 EUR -1,58 12.08.2026 Deutsche Bank AG 63,00 EUR 10,72 12.08.2026 DZ BANK - - 11.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 65,00 EUR 14,24 11.08.2026 Jefferies & Company Inc. 66,00 EUR 15,99 11.08.2026

Redaktion finanzen.ch