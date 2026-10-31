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31.10.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die RWE-Aktie im Oktober 2026 ein
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur RWE-Aktie im Überblick.
4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur RWE-Aktie veröffentlicht.
4 Analysten empfehlen die RWE-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 68,38 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 10,84 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von RWE in Höhe von 57,54 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|65,00 EUR
|12,96
|27.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|68,50 EUR
|19,05
|23.10.2026
|Deutsche Bank AG
|65,00 EUR
|12,96
|12.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|75,00 EUR
|30,34
|12.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|12.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
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|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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