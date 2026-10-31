So schätzen die Analysten die RWE-Aktie im Oktober 2026 ein

4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur RWE-Aktie veröffentlicht.

4 Analysten empfehlen die RWE-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 68,38 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 10,84 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von RWE in Höhe von 57,54 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 65,00 EUR 12,96 27.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 68,50 EUR 19,05 23.10.2026 Deutsche Bank AG 65,00 EUR 12,96 12.10.2026 Jefferies & Company Inc. 75,00 EUR 30,34 12.10.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 12.10.2026

Redaktion Finanzen.net