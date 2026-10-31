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31.10.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die OMV-Aktie im Oktober 2026 ein
So geht es mit der OMV-Aktie Experten zufolge weiter.
Im Oktober 2026 haben 5 Experten die OMV-Aktie analysiert.
1 Experte stuft die OMV-Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die OMV-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 72,40 EUR beziffert, während der aktuelle OMV-Kurs an der Börse WIEN bei 76,15 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|79,00 EUR
|3,74
|30.10.2026
|RBC Capital Markets
|75,00 EUR
|-1,51
|29.10.2026
|Barclays Capital
|68,00 EUR
|-10,70
|09.10.2026
|RBC Capital Markets
|70,00 EUR
|-8,08
|09.10.2026
|RBC Capital Markets
|70,00 EUR
|-8,08
|06.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu OMV AG
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30.10.26
|Verluste in Wien: ATX Prime zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
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30.10.26
|Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
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30.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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30.10.26
|Schwacher Handel: ATX am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
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30.10.26
|Handel in Wien: ATX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
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30.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu OMV AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.