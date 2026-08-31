Nike Aktie 957150 / US6541061031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienprognosen
|
31.08.2026 22:30:38
So schätzen die Analysten die Nike-Aktie im August 2026 ein
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Nike-Aktie.
5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Nike-Aktie veröffentlicht.
2 Experten raten, die Aktie zu halten, 3 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 42,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Nike auf 39,06 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 USD
|2,41
|31.08.2026
|RBC Capital Markets
|45,00 USD
|15,21
|25.08.2026
|RBC Capital Markets
|45,00 USD
|15,21
|20.08.2026
|RBC Capital Markets
|-
|-
|19.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 USD
|2,41
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nike Inc.
|
22:33
|Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
20:03
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Montagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
18:00
|Schwacher Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Montagmittag (finanzen.ch)
|
16:00
|Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Handel in New York: Dow Jones mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Nike Inc.
|10:17
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|10:17
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: US-Börsen letztlich leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notierte tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.