So schätzen die Analysten die Nike-Aktie im August 2026 ein

5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Nike-Aktie veröffentlicht.

2 Experten raten, die Aktie zu halten, 3 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 42,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Nike auf 39,06 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 40,00 USD 2,41 31.08.2026 RBC Capital Markets 45,00 USD 15,21 25.08.2026 RBC Capital Markets 45,00 USD 15,21 20.08.2026 RBC Capital Markets - - 19.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 40,00 USD 2,41 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch