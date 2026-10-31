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31.10.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Oktober 2026 ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in den Fokus genommen.
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde im Oktober 2026 von 7 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten empfehlen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zu kaufen, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 562,43 EUR, was einem Abschlag von 4,57 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von 567,00 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|594,00 EUR
|4,76
|26.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2026
|RBC Capital Markets
|530,00 EUR
|-6,53
|23.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|550,00 EUR
|-3,00
|23.10.2026
|Barclays Capital
|593,00 EUR
|4,59
|23.10.2026
|RBC Capital Markets
|530,00 EUR
|-6,53
|20.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|550,00 EUR
|-3,00
|16.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|590,00 EUR
|4,06
|15.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
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|DZ BANK
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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