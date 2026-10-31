So schätzen die Analysten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Oktober 2026 ein

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde im Oktober 2026 von 7 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten empfehlen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zu kaufen, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 562,43 EUR, was einem Abschlag von 4,57 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von 567,00 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 594,00 EUR 4,76 26.10.2026 DZ BANK - - 23.10.2026 RBC Capital Markets 530,00 EUR -6,53 23.10.2026 Jefferies & Company Inc. 550,00 EUR -3,00 23.10.2026 Barclays Capital 593,00 EUR 4,59 23.10.2026 RBC Capital Markets 530,00 EUR -6,53 20.10.2026 Jefferies & Company Inc. 550,00 EUR -3,00 16.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 590,00 EUR 4,06 15.10.2026

Redaktion Finanzen.net