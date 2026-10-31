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31.10.2026 22:30:38
So schätzen die Analysten die Microsoft-Aktie im Oktober 2026 ein
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Microsoft-Aktie im abgelaufenen Monat.
Microsoft Experten haben ihre Einschätzung der Microsoft-Aktie veröffentlicht.
31 Analysten empfehlen die Microsoft-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 645,19 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Microsoft auf 521,91 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|700,00 USD
|34,12
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|625,00 USD
|19,75
|29.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|700,00 USD
|34,12
|29.10.2026
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|22,63
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|625,00 USD
|19,75
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|650,00 USD
|24,54
|15.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|625,00 USD
|19,75
|13.10.2026
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|22,63
|12.10.2026
|RBC Capital Markets
|-
|-
|12.10.2026
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|22,63
|08.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|625,00 USD
|19,75
|07.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|625,00 USD
|19,75
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Microsoft Corp.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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