So schätzen die Analysten die Microsoft-Aktie im Oktober 2026 ein

Microsoft Experten haben ihre Einschätzung der Microsoft-Aktie veröffentlicht.

31 Analysten empfehlen die Microsoft-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 645,19 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Microsoft auf 521,91 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 700,00 USD 34,12 29.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 625,00 USD 19,75 29.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 700,00 USD 34,12 29.10.2026 RBC Capital Markets 640,00 USD 22,63 29.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 625,00 USD 19,75 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 650,00 USD 24,54 15.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 625,00 USD 19,75 13.10.2026 RBC Capital Markets 640,00 USD 22,63 12.10.2026 RBC Capital Markets - - 12.10.2026 RBC Capital Markets 640,00 USD 22,63 08.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 625,00 USD 19,75 07.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 625,00 USD 19,75 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net