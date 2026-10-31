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Buy, hold, sell? 31.10.2026 22:30:38

So schätzen die Analysten die Microsoft-Aktie im Oktober 2026 ein

So schätzen die Analysten die Microsoft-Aktie im Oktober 2026 ein

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Microsoft-Aktie im abgelaufenen Monat.

Microsoft
429.74 CHF -0.66%
Kaufen Verkaufen

Microsoft Experten haben ihre Einschätzung der Microsoft-Aktie veröffentlicht.

31 Analysten empfehlen die Microsoft-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 645,19 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Microsoft auf 521,91 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG700,00 USD34,1229.10.2026
JP Morgan Chase & Co.625,00 USD19,7529.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.700,00 USD34,1229.10.2026
RBC Capital Markets640,00 USD22,6329.10.2026
JP Morgan Chase & Co.625,00 USD19,7529.10.2026
Jefferies & Company Inc.650,00 USD24,5415.10.2026
JP Morgan Chase & Co.625,00 USD19,7513.10.2026
RBC Capital Markets640,00 USD22,6312.10.2026
RBC Capital Markets--12.10.2026
RBC Capital Markets640,00 USD22,6308.10.2026
JP Morgan Chase & Co.625,00 USD19,7507.10.2026
JP Morgan Chase & Co.625,00 USD19,7501.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4015 17.09.2027 160549689
Long 12.1106 19.03.2027 155880672
Long 37.385 19.03.2027 161815098
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4015 10.58 159436610
Long 11.0238 6.04 160288574
Long 17.8869 2.46 160644799
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7076 11.18 158786583
Short 10.868 5.63 159437128
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.72 117915918
Long 10 -29.54 137285313
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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29.10.26 Microsoft Buy UBS AG
29.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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