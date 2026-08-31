LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im August 2026 ein
Was LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Experten haben ihre Einschätzung der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie veröffentlicht.
3 Experten raten die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 596,67 EUR beziffert, während der aktuelle LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs an der Börse PAR bei 458,15 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|600,00 EUR
|30,96
|20.08.2026
|Bernstein Research
|600,00 EUR
|30,96
|17.08.2026
|Deutsche Bank AG
|590,00 EUR
|28,78
|12.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
17:58
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 notiert am Montagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gewinne in Paris: So bewegt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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