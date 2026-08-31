LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die LANXESS-Aktie im August 2026 ein
So haben Experten die LANXESS-Aktie zuletzt eingeschätzt.
Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Analyse der LANXESS-Aktie abgegeben.
3 Experten raten, die Aktie zu halten, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 15,96 EUR beziffert, während der aktuelle LANXESS-Kurs an der Börse XETRA bei 14,95 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13,80 EUR
|-7,69
|13.08.2026
|Deutsche Bank AG
|17,00 EUR
|13,71
|12.08.2026
|Deutsche Bank AG
|17,00 EUR
|13,71
|10.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,00 EUR
|20,40
|07.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|14,00 EUR
|-6,35
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|LANXESS Neutral
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