So schätzen die Analysten die LANXESS-Aktie im August 2026 ein

Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Analyse der LANXESS-Aktie abgegeben.

3 Experten raten, die Aktie zu halten, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 15,96 EUR beziffert, während der aktuelle LANXESS-Kurs an der Börse XETRA bei 14,95 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 13,80 EUR -7,69 13.08.2026 Deutsche Bank AG 17,00 EUR 13,71 12.08.2026 Deutsche Bank AG 17,00 EUR 13,71 10.08.2026 DZ BANK - - 07.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 18,00 EUR 20,40 07.08.2026 Jefferies & Company Inc. 14,00 EUR -6,35 07.08.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch