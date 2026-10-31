So schätzen die Analysten die KWS SAAT SE-Aktie im Oktober 2026 ein

Die KWS SAAT SE-Aktie wurde im Oktober 2026 von 1 Experten analysiert.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 80,00 EUR für die KWS SAAT SE-Aktie, was einem Anstieg von 14,30 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 65,70 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 20.10.2026 DZ BANK - - 09.10.2026 Baader Bank 80,00 EUR 21,77 02.10.2026

Redaktion Finanzen.net