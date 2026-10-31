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|
31.10.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die KWS SAAT SE-Aktie im Oktober 2026 ein
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die KWS SAAT SE-Aktie geworfen.
Die KWS SAAT SE-Aktie wurde im Oktober 2026 von 1 Experten analysiert.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 80,00 EUR für die KWS SAAT SE-Aktie, was einem Anstieg von 14,30 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 65,70 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|20.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.10.2026
|Baader Bank
|80,00 EUR
|21,77
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
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30.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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30.10.26
|Börse Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.ch)
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30.10.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
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30.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
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29.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
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29.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
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29.10.26
|Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: SDAX notiert am Mittag seitwärts (finanzen.ch)
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29.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|16.02.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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