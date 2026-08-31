JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die JENOPTIK-Aktie im August 2026 ein
Was Experten für die JENOPTIK-Aktie in Aussicht stellen.
Im August 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der JENOPTIK-Aktie vorgenommen.
6 Experten empfehlen die JENOPTIK-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für JENOPTIK ein Kursziel von 44,13 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 4,45 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 39,68 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|41,50 EUR
|4,59
|28.08.2026
|Warburg Research
|48,00 EUR
|20,97
|13.08.2026
|Deutsche Bank AG
|48,00 EUR
|20,97
|13.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|48,00 EUR
|20,97
|13.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2026
|Deutsche Bank AG
|47,00 EUR
|18,45
|12.08.2026
|UBS AG
|29,50 EUR
|-25,66
|12.08.2026
|Warburg Research
|46,00 EUR
|15,93
|12.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|45,00 EUR
|13,41
|12.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.08.26
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|UBS AG
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
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|JENOPTIK Neutral
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