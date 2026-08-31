So schätzen die Analysten die JENOPTIK-Aktie im August 2026 ein

Im August 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der JENOPTIK-Aktie vorgenommen.

6 Experten empfehlen die JENOPTIK-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für JENOPTIK ein Kursziel von 44,13 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 4,45 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 39,68 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 41,50 EUR 4,59 28.08.2026 Warburg Research 48,00 EUR 20,97 13.08.2026 Deutsche Bank AG 48,00 EUR 20,97 13.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 48,00 EUR 20,97 13.08.2026 DZ BANK - - 12.08.2026 Deutsche Bank AG 47,00 EUR 18,45 12.08.2026 UBS AG 29,50 EUR -25,66 12.08.2026 Warburg Research 46,00 EUR 15,93 12.08.2026 Jefferies & Company Inc. 45,00 EUR 13,41 12.08.2026

Redaktion finanzen.ch