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Infineon Technologies Aktie 1060390 / US45662N1037

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Analysten-Prognosen 06.06.2026 15:23:00

So schätzen die Analysten die Infineon-Aktie im Mai 2026 ein

So schätzen die Analysten die Infineon-Aktie im Mai 2026 ein

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Infineon-Aktie abgegeben.

Infineon Technologies
74.50 EUR -12.35%
Kaufen Verkaufen

Infineon Experten haben ihre Einschätzung der Infineon-Aktie veröffentlicht.

12 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Infineon mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 65,79 EUR für die Infineon-Aktie, was einem Abschlag von 15,32 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 81,11 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG90,00 EUR10,9628.05.2026
Citigroup Corp.80,00 EUR-1,3718.05.2026
JP Morgan Chase & Co.--15.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.75,00 EUR-7,5308.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)70,00 EUR-13,7008.05.2026
DZ BANK--07.05.2026
Barclays Capital63,00 EUR-22,3307.05.2026
UBS AG61,00 EUR-24,7907.05.2026
Deutsche Bank AG70,00 EUR-13,7007.05.2026
JP Morgan Chase & Co.74,00 EUR-8,7707.05.2026
Bernstein Research74,00 EUR-8,7707.05.2026
Jefferies & Company Inc.75,00 EUR-7,5307.05.2026
Bernstein Research52,00 EUR-35,8906.05.2026
UBS AG45,00 EUR-44,5206.05.2026
Barclays Capital44,00 EUR-45,7506.05.2026
JP Morgan Chase & Co.48,00 EUR-40,8206.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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