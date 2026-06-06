Infineon Technologies Aktie 1060390 / US45662N1037
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06.06.2026 15:23:00
So schätzen die Analysten die Infineon-Aktie im Mai 2026 ein
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Infineon-Aktie abgegeben.
Infineon Experten haben ihre Einschätzung der Infineon-Aktie veröffentlicht.
12 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Infineon mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 65,79 EUR für die Infineon-Aktie, was einem Abschlag von 15,32 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 81,11 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|90,00 EUR
|10,96
|28.05.2026
|Citigroup Corp.
|80,00 EUR
|-1,37
|18.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|15.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|75,00 EUR
|-7,53
|08.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|70,00 EUR
|-13,70
|08.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.05.2026
|Barclays Capital
|63,00 EUR
|-22,33
|07.05.2026
|UBS AG
|61,00 EUR
|-24,79
|07.05.2026
|Deutsche Bank AG
|70,00 EUR
|-13,70
|07.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|74,00 EUR
|-8,77
|07.05.2026
|Bernstein Research
|74,00 EUR
|-8,77
|07.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|75,00 EUR
|-7,53
|07.05.2026
|Bernstein Research
|52,00 EUR
|-35,89
|06.05.2026
|UBS AG
|45,00 EUR
|-44,52
|06.05.2026
|Barclays Capital
|44,00 EUR
|-45,75
|06.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|48,00 EUR
|-40,82
|06.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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