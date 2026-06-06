So schätzen die Analysten die Infineon-Aktie im Mai 2026 ein

Infineon Experten haben ihre Einschätzung der Infineon-Aktie veröffentlicht.

12 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Infineon mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 65,79 EUR für die Infineon-Aktie, was einem Abschlag von 15,32 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 81,11 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 90,00 EUR 10,96 28.05.2026 Citigroup Corp. 80,00 EUR -1,37 18.05.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 15.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 75,00 EUR -7,53 08.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 70,00 EUR -13,70 08.05.2026 DZ BANK - - 07.05.2026 Barclays Capital 63,00 EUR -22,33 07.05.2026 UBS AG 61,00 EUR -24,79 07.05.2026 Deutsche Bank AG 70,00 EUR -13,70 07.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 74,00 EUR -8,77 07.05.2026 Bernstein Research 74,00 EUR -8,77 07.05.2026 Jefferies & Company Inc. 75,00 EUR -7,53 07.05.2026 Bernstein Research 52,00 EUR -35,89 06.05.2026 UBS AG 45,00 EUR -44,52 06.05.2026 Barclays Capital 44,00 EUR -45,75 06.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 48,00 EUR -40,82 06.05.2026

Redaktion finanzen.ch