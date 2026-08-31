Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Hermès (Hermes International)-Aktie im August 2026 ein
4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Hermès (Hermes International) veröffentlicht.
3 Analysten empfehlen die Hermès (Hermes International)-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Hermès (Hermes International) mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 1.980,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Hermès (Hermes International) auf 1.598,00 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|2.150,00 EUR
|34,54
|20.08.2026
|RBC Capital Markets
|1.700,00 EUR
|6,38
|18.08.2026
|Bernstein Research
|2.150,00 EUR
|34,54
|17.08.2026
|Deutsche Bank AG
|1.920,00 EUR
|20,15
|12.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Hermès Kaufen
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|20.08.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|18.08.26
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|RBC Capital Markets
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|Bernstein Research
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|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
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|Hermès Verkaufen
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