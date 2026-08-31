So schätzen die Analysten die Hermès (Hermes International)-Aktie im August 2026 ein

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Hermès (Hermes International) veröffentlicht.

3 Analysten empfehlen die Hermès (Hermes International)-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Hermès (Hermes International) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 1.980,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Hermès (Hermes International) auf 1.598,00 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 2.150,00 EUR 34,54 20.08.2026 RBC Capital Markets 1.700,00 EUR 6,38 18.08.2026 Bernstein Research 2.150,00 EUR 34,54 17.08.2026 Deutsche Bank AG 1.920,00 EUR 20,15 12.08.2026

Redaktion finanzen.ch