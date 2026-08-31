Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Henkel vz-Aktie im August 2026 ein
Wie Experten die Henkel vz-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Die Henkel vz-Aktie wurde im August 2026 von 13 Analysten analysiert.
1 Experte sieht das Papier als Kauf, 9 Analysten stufen die Anteilsscheine von Henkel vz mit Halten ein, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 74,03 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 2,01 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Henkel vz-Aktie von 76,04 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|74,96 EUR
|-1,42
|20.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|74,00 EUR
|-2,68
|14.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|76,50 EUR
|0,60
|12.08.2026
|RBC Capital Markets
|80,00 EUR
|5,21
|11.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|-14,52
|10.08.2026
|Barclays Capital
|85,00 EUR
|11,78
|07.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|75,00 EUR
|-1,37
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|76,00 EUR
|-0,05
|07.08.2026
|UBS AG
|71,00 EUR
|-6,63
|07.08.2026
|UBS AG
|71,00 EUR
|-6,63
|06.08.2026
|Bernstein Research
|74,96 EUR
|-1,42
|06.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|74,00 EUR
|-2,68
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|-14,52
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
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