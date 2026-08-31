So schätzen die Analysten die Henkel vz-Aktie im August 2026 ein

Die Henkel vz-Aktie wurde im August 2026 von 13 Analysten analysiert.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 9 Analysten stufen die Anteilsscheine von Henkel vz mit Halten ein, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 74,03 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 2,01 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Henkel vz-Aktie von 76,04 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 74,96 EUR -1,42 20.08.2026 Jefferies & Company Inc. 74,00 EUR -2,68 14.08.2026 DZ BANK - - 13.08.2026 DZ BANK - - 13.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 76,50 EUR 0,60 12.08.2026 RBC Capital Markets 80,00 EUR 5,21 11.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 65,00 EUR -14,52 10.08.2026 Barclays Capital 85,00 EUR 11,78 07.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 75,00 EUR -1,37 07.08.2026 Deutsche Bank AG 76,00 EUR -0,05 07.08.2026 UBS AG 71,00 EUR -6,63 07.08.2026 UBS AG 71,00 EUR -6,63 06.08.2026 Bernstein Research 74,96 EUR -1,42 06.08.2026 Jefferies & Company Inc. 74,00 EUR -2,68 06.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 65,00 EUR -14,52 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch