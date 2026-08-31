Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Givaudan-Aktie im August 2026 ein
Im vergangenen Monat haben Experten die Givaudan-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
Die Givaudan-Aktie wurde im August 2026 von 4 Analysten analysiert.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 3 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 3.064,50 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Givaudan auf 3.282,00 CHF beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|2.886,00 CHF
|-12,07
|28.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|3.600,00 CHF
|9,69
|28.08.2026
|Bernstein Research
|2.886,00 CHF
|-12,07
|18.08.2026
|Bernstein Research
|2.886,00 CHF
|-12,07
|10.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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