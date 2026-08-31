So schätzen die Analysten die Givaudan-Aktie im August 2026 ein

Die Givaudan-Aktie wurde im August 2026 von 4 Analysten analysiert.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 3 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 3.064,50 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Givaudan auf 3.282,00 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 2.886,00 CHF -12,07 28.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 3.600,00 CHF 9,69 28.08.2026 Bernstein Research 2.886,00 CHF -12,07 18.08.2026 Bernstein Research 2.886,00 CHF -12,07 10.08.2026

Redaktion finanzen.ch