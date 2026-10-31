So schätzen die Analysten die Enel-Aktie im Oktober 2026 ein

Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Einschätzung der Enel-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 10,41 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 1,09 EUR zum aktuellen FSE-Kurs der Enel-Aktie von 9,319 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 10,00 EUR 7,31 21.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 10,40 EUR 11,60 20.10.2026 Jefferies & Company Inc. 10,60 EUR 13,75 19.10.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 12.10.2026 UBS AG 10,65 EUR 14,28 08.10.2026

Redaktion Finanzen.net