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31.10.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Enel-Aktie im Oktober 2026 ein
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Enel-Aktie geworfen.
Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Einschätzung der Enel-Aktie veröffentlicht.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 10,41 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 1,09 EUR zum aktuellen FSE-Kurs der Enel-Aktie von 9,319 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|10,00 EUR
|7,31
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|10,40 EUR
|11,60
|20.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|10,60 EUR
|13,75
|19.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|12.10.2026
|UBS AG
|10,65 EUR
|14,28
|08.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
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|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Enel Buy
|UBS AG
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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