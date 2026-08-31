So schätzen die Analysten die BAT-Aktie im August 2026 ein

Die BAT-Aktie wurde im August 2026 von 2 Experten analysiert.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 47,75 GBP für die BAT-Aktie, was einem Anstieg von 6,46 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 41,29 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 38,00 GBP -7,97 10.08.2026 UBS AG 57,50 GBP 39,26 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch