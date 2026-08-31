BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die BAT-Aktie im August 2026 ein
Die BAT-Aktie wurde im August 2026 von 2 Experten analysiert.
1 Experte sieht das Papier als Kauf, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 47,75 GBP für die BAT-Aktie, was einem Anstieg von 6,46 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 41,29 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|38,00 GBP
|-7,97
|10.08.2026
|UBS AG
|57,50 GBP
|39,26
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
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