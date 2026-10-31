So schätzen Analysten die Salzgitter-Aktie ein

Die Salzgitter-Aktie wurde im Oktober 2026 von 5 Analysten analysiert.

5 Experten stufen die Salzgitter-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 67,40 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 20,30 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Salzgitter-Aktie von 47,10 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 30.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 65,00 EUR 38,00 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 66,00 EUR 40,13 29.10.2026 Deutsche Bank AG 70,00 EUR 48,62 27.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 65,00 EUR 38,00 15.10.2026 UBS AG 71,00 EUR 50,74 09.10.2026

Redaktion Finanzen.net