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|
31.10.2026 18:00:38
So schätzen Analysten die Merck-Aktie ein
Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Merck-Aktie im Überblick.
Im Oktober 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der Merck-Aktie vorgenommen.
4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Merck mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 148,75 EUR. Dies kommt einem Abschlag von 2,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Merck-Aktie von 151,30 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|141,00 EUR
|-6,81
|28.10.2026
|Barclays Capital
|160,00 EUR
|5,75
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|144,00 EUR
|-4,82
|19.10.2026
|UBS AG
|150,00 EUR
|-0,86
|15.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merck KGaA
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29.10.26
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|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
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28.10.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX fester (finanzen.ch)
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28.10.26
|Hold-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
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28.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
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|Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.ch)
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26.10.26
|DAX 40-Wert Merck-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Merck von vor 3 Jahren rentabel gewesen? (finanzen.ch)
Analysen zu Merck KGaA
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Merck Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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