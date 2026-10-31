So schätzen Analysten die Merck-Aktie ein

Im Oktober 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der Merck-Aktie vorgenommen.

4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Merck mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 148,75 EUR. Dies kommt einem Abschlag von 2,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Merck-Aktie von 151,30 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 141,00 EUR -6,81 28.10.2026 Barclays Capital 160,00 EUR 5,75 28.10.2026 Jefferies & Company Inc. 144,00 EUR -4,82 19.10.2026 UBS AG 150,00 EUR -0,86 15.10.2026

Redaktion Finanzen.net