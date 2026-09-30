LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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30.09.2026 18:00:38
So schätzen Analysten die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ein
Die jüngsten Expertenmeinungen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Überblick.
Im abgelaufenen Monat haben 9 Experten ihre Einschätzung der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie veröffentlicht.
5 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 517,22 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 122,62 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in Höhe von 394,60 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|520,00 EUR
|31,78
|25.09.2026
|UBS AG
|645,00 EUR
|63,46
|24.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|440,00 EUR
|11,51
|22.09.2026
|RBC Capital Markets
|475,00 EUR
|20,38
|22.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|420,00 EUR
|6,44
|18.09.2026
|Bernstein Research
|520,00 EUR
|31,78
|17.09.2026
|Barclays Capital
|590,00 EUR
|49,52
|17.09.2026
|Bernstein Research
|520,00 EUR
|31,78
|15.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|525,00 EUR
|33,05
|14.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|17.09.26
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 30.09.2026
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