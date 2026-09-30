So schätzen Analysten die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ein

Im abgelaufenen Monat haben 9 Experten ihre Einschätzung der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie veröffentlicht.

5 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 517,22 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 122,62 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in Höhe von 394,60 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 520,00 EUR 31,78 25.09.2026 UBS AG 645,00 EUR 63,46 24.09.2026 Jefferies & Company Inc. 440,00 EUR 11,51 22.09.2026 RBC Capital Markets 475,00 EUR 20,38 22.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 420,00 EUR 6,44 18.09.2026 Bernstein Research 520,00 EUR 31,78 17.09.2026 Barclays Capital 590,00 EUR 49,52 17.09.2026 Bernstein Research 520,00 EUR 31,78 15.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 525,00 EUR 33,05 14.09.2026

Redaktion finanzen.ch