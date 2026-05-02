So schätzen Analysten die Lufthansa-Aktie ein

Im April 2026 haben 6 Experten die Lufthansa-Aktie analysiert.

6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Lufthansa mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 7,767 EUR für die Lufthansa-Aktie, was einem Anstieg von 0,44 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 7,330 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 7,90 EUR 7,78 27.04.2026 DZ BANK - - 23.04.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 22.04.2026 Bernstein Research 7,90 EUR 7,78 21.04.2026 Bernstein Research 7,90 EUR 7,78 20.04.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 17.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 7,50 EUR 2,32 15.04.2026 Bernstein Research 7,90 EUR 7,78 13.04.2026 RBC Capital Markets 7,50 EUR 2,32 01.04.2026

Redaktion finanzen.ch