So schätzen Analysten die JPMorgan Chase-Aktie ein

7 Analysten gaben ihre Einschätzung der JPMorgan Chase-Aktie preis.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 370,57 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 33,53 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von JPMorgan Chase in Höhe von 337,04 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 14.10.2026 RBC Capital Markets 370,00 USD 9,78 13.10.2026 Jefferies & Company Inc. 365,00 USD 8,30 13.10.2026

Redaktion Finanzen.net