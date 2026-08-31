HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen Analysten die HUGO BOSS-Aktie ein
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur HUGO BOSS-Aktie im Überblick.
Die HUGO BOSS-Aktie wurde im August 2026 von 4 Experten analysiert.
1 Analyst empfiehlt die HUGO BOSS-Aktie mit Kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 41,40 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 2,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der HUGO BOSS-Aktie von 38,65 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|18.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|50,00 EUR
|29,37
|11.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|37,00 EUR
|-4,27
|04.08.2026
|UBS AG
|38,60 EUR
|-0,13
|04.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 EUR
|3,49
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|04.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
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|Warburg Research
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