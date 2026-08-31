So schätzen Analysten die HUGO BOSS-Aktie ein

Die HUGO BOSS-Aktie wurde im August 2026 von 4 Experten analysiert.

1 Analyst empfiehlt die HUGO BOSS-Aktie mit Kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 41,40 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 2,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der HUGO BOSS-Aktie von 38,65 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 18.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 50,00 EUR 29,37 11.08.2026 Jefferies & Company Inc. 37,00 EUR -4,27 04.08.2026 UBS AG 38,60 EUR -0,13 04.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 40,00 EUR 3,49 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch