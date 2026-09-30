Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
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30.09.2026 18:00:38
So schätzen Analysten die Hermès (Hermes International)-Aktie ein
9 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Hermès (Hermes International)-Aktie veröffentlicht.
7 Analysten empfehlen die Hermès (Hermes International)-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 1.806,67 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Hermès (Hermes International) auf 1.352,50 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|1.750,00 EUR
|29,39
|30.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.600,00 EUR
|18,30
|29.09.2026
|Barclays Capital
|1.660,00 EUR
|22,74
|29.09.2026
|Bernstein Research
|1.750,00 EUR
|29,39
|25.09.2026
|RBC Capital Markets
|1.600,00 EUR
|18,30
|22.09.2026
|Bernstein Research
|1.750,00 EUR
|29,39
|21.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1.850,00 EUR
|36,78
|18.09.2026
|Bernstein Research
|2.150,00 EUR
|58,96
|17.09.2026
|Bernstein Research
|2.150,00 EUR
|58,96
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Redaktion finanzen.ch
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|Bernstein Research
|29.09.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|25.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Hermès Sector Perform
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|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
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|Hermès Equal Weight
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Hermès am 30.09.2026
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