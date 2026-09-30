So schätzen Analysten die Hermès (Hermes International)-Aktie ein

9 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Hermès (Hermes International)-Aktie veröffentlicht.

7 Analysten empfehlen die Hermès (Hermes International)-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 1.806,67 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Hermès (Hermes International) auf 1.352,50 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 1.750,00 EUR 29,39 30.09.2026 Jefferies & Company Inc. 1.600,00 EUR 18,30 29.09.2026 Barclays Capital 1.660,00 EUR 22,74 29.09.2026 Bernstein Research 1.750,00 EUR 29,39 25.09.2026 RBC Capital Markets 1.600,00 EUR 18,30 22.09.2026 Bernstein Research 1.750,00 EUR 29,39 21.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 1.850,00 EUR 36,78 18.09.2026 Bernstein Research 2.150,00 EUR 58,96 17.09.2026 Bernstein Research 2.150,00 EUR 58,96 14.09.2026

Redaktion finanzen.ch