So schätzen Analysten die EVOTEC SE-Aktie ein

Im Oktober 2026 haben 4 Experten die EVOTEC SE-Aktie analysiert.

2 Experten raten die EVOTEC SE-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der EVOTEC SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 5,525 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von EVOTEC SE auf 2,818 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 5,00 EUR 77,43 30.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 3,60 EUR 27,75 16.10.2026 Deutsche Bank AG 3,50 EUR 24,20 15.10.2026 RBC Capital Markets 10,00 EUR 254,86 14.10.2026

Redaktion Finanzen.net