easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen Analysten die easyJet-Aktie ein
Im August 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der easyJet-Aktie vorgenommen.
4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 6,725 GBP für die easyJet-Aktie, was einem Abschlag von 0,01 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 6,740 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|7,15 GBP
|6,08
|21.08.2026
|Bernstein Research
|6,60 GBP
|-2,08
|20.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|7,15 GBP
|6,08
|07.08.2026
|RBC Capital Markets
|6,00 GBP
|-10,98
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu easyJet plc
|
18:00
|So schätzen Analysten die easyJet-Aktie ein (finanzen.net)
|
15:04
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
28.08.26
|easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
28.08.26
|easyJet Aktie News: easyJet am Freitagmittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
28.08.26
|easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Vormittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
26.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
Analysen zu easyJet plc
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
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