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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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Experten-Prognosen 04.07.2026 09:14:00

So schätzen Analysten die Deutsche Telekom-Aktie ein

So schätzen Analysten die Deutsche Telekom-Aktie ein

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Deutsche Telekom-Aktie im abgelaufenen Monat.

Deutsche Telekom
23.00 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

Im Juni 2026 haben 2 Experten die Deutsche Telekom-Aktie analysiert.

2 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 36,60 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Deutsche Telekom auf 23,85 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG36,60 EUR53,4630.06.2026
UBS AG36,60 EUR53,4602.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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