Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Experten-Prognosen
|
04.07.2026 09:14:00
So schätzen Analysten die Deutsche Telekom-Aktie ein
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Deutsche Telekom-Aktie im abgelaufenen Monat.
Im Juni 2026 haben 2 Experten die Deutsche Telekom-Aktie analysiert.
2 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 36,60 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Deutsche Telekom auf 23,85 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|36,60 EUR
|53,46
|30.06.2026
|UBS AG
|36,60 EUR
|53,46
|02.06.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit
Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
03.07.26
|XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
03.07.26