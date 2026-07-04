So schätzen Analysten die Deutsche Telekom-Aktie ein

Im Juni 2026 haben 2 Experten die Deutsche Telekom-Aktie analysiert.

2 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 36,60 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Deutsche Telekom auf 23,85 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 36,60 EUR 53,46 30.06.2026 UBS AG 36,60 EUR 53,46 02.06.2026

Redaktion finanzen.ch