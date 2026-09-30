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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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30.09.2026 18:00:38

So schätzen Analysten die Daimler Truck-Aktie ein

Daimler Truck
39.55 CHF -0.44%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Daimler Truck-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der Daimler Truck-Aktie, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 48,67 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Daimler Truck auf 41,83 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research39,00 EUR-6,7729.09.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR19,5328.09.2026
UBS AG47,00 EUR12,3625.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--17.09.2026
Jefferies & Company Inc.54,00 EUR29,0915.09.2026
RBC Capital Markets63,00 EUR50,6110.09.2026
Bernstein Research39,00 EUR-6,7709.09.2026

Redaktion finanzen.ch

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