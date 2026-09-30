Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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30.09.2026 18:00:38
So schätzen Analysten die Daimler Truck-Aktie ein
Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Daimler Truck-Aktie veröffentlicht.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der Daimler Truck-Aktie, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 48,67 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Daimler Truck auf 41,83 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|39,00 EUR
|-6,77
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|19,53
|28.09.2026
|UBS AG
|47,00 EUR
|12,36
|25.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|17.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|54,00 EUR
|29,09
|15.09.2026
|RBC Capital Markets
|63,00 EUR
|50,61
|10.09.2026
|Bernstein Research
|39,00 EUR
|-6,77
|09.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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