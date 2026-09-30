So schätzen Analysten die Daimler Truck-Aktie ein

Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Daimler Truck-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der Daimler Truck-Aktie, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 48,67 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Daimler Truck auf 41,83 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 39,00 EUR -6,77 29.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 19,53 28.09.2026 UBS AG 47,00 EUR 12,36 25.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 17.09.2026 Jefferies & Company Inc. 54,00 EUR 29,09 15.09.2026 RBC Capital Markets 63,00 EUR 50,61 10.09.2026 Bernstein Research 39,00 EUR -6,77 09.09.2026

Redaktion finanzen.ch