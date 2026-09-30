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Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

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Unter der Lupe 30.09.2026 18:00:38

So schätzen Analysten die Bilfinger SE-Aktie ein

So schätzen Analysten die Bilfinger SE-Aktie ein

Was Bilfinger SE-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Bilfinger
53.20 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen

Die Bilfinger SE-Aktie wurde im September 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der Bilfinger SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 85,92 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 29,92 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Bilfinger SE-Aktie von 56,00 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)63,00 EUR12,5028.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)63,00 EUR12,5021.09.2026
UBS AG72,00 EUR28,5721.09.2026
Deutsche Bank AG100,00 EUR78,5718.09.2026
Deutsche Bank AG125,00 EUR123,2117.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)92,50 EUR65,1810.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Bilfinger SE
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28.09.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Bilfinger Buy UBS AG
18.09.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
17.09.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
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