Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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30.09.2026 18:00:38
So schätzen Analysten die Bilfinger SE-Aktie ein
Was Bilfinger SE-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Die Bilfinger SE-Aktie wurde im September 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der Bilfinger SE-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 85,92 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 29,92 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Bilfinger SE-Aktie von 56,00 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|63,00 EUR
|12,50
|28.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|63,00 EUR
|12,50
|21.09.2026
|UBS AG
|72,00 EUR
|28,57
|21.09.2026
|Deutsche Bank AG
|100,00 EUR
|78,57
|18.09.2026
|Deutsche Bank AG
|125,00 EUR
|123,21
|17.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|92,50 EUR
|65,18
|10.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
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|UBS AG
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