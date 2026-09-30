So schätzen Analysten die Bilfinger SE-Aktie ein

Die Bilfinger SE-Aktie wurde im September 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der Bilfinger SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 85,92 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 29,92 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Bilfinger SE-Aktie von 56,00 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 63,00 EUR 12,50 28.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 63,00 EUR 12,50 21.09.2026 UBS AG 72,00 EUR 28,57 21.09.2026 Deutsche Bank AG 100,00 EUR 78,57 18.09.2026 Deutsche Bank AG 125,00 EUR 123,21 17.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 92,50 EUR 65,18 10.09.2026

Redaktion finanzen.ch